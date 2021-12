Stanley Kubrick protagonista del nuovo episodio di A Qualcuno piace cult (video)

In che maniera dei mestoli da cucina possono influire sulla carriera di un regista? Perché gli scacchi sono così importanti per la visione di un grande autore? E qual è il sottile confine tra passione e ossessione? Per chiudere l'anno in grande stile, abbiamo deciso di rispondere a queste strambe domande nel video del nuovo episodio di A Qualcuno Piace Cult, la nostra rubrica di documentari pubblicata su YouTube. Questa volta sotto la lente di ingrandimento ci sarà il genio irrequieto di Stanley Kubrick, regista senza il quale la definizione "grande cinema" avrebbe meno motivo di esistere.

Dalla passione per la fotografia agli esordi travagliati, passando per una personalità complessa e complicata, fino ad arrivare alle intuizioni sopraffine di un visionario esploratore degli angoli più oscuri dell'animo umano. Violenza, ambizione, frustrazione. Questi i temi del terzo episodio del format. Non resta che prepararsi un bel bicchiere di latte più, mettersi comodi davanti a una macchina da scrivere e godersi il viaggio dentro quel labirinto che è la mente di Stanley Kubrick.