Eyes Wide Shut: Kubrick aveva in mente un famoso attore comico prima di Tom Cruise

Per il celebre regista Tom Cruise come protagonista non era la prima scelta per Eyes Wide Shut.

Stanley Kubrick originariamente non voleva Tom Cruise come protagonista, ma aveva pensato all'attore comico Steve Martin come interprete di Bill Harford in Eyes Wide Shut. Martin, attualmente impegnato in Only Murders in the Building, è stato una superstar della commedia per decenni grazie a film di successo come Lo straccione (che uscì nel 1979), che divenne subito uno dei film preferiti di Kubrick, e Il padre della sposa.

In quel periodo Martin stava facendo un tour di stand-up comedy nel Regno Unito e il regista lo invitò a casa sua proponendogli un'idea folle per un film che poi si sarebbe evoluta in Eyes Wide Shut (qui la nostra recensione), di cui Kubrick voleva che Martin fosse protagonista. Inizialmente, nelle intenzioni del regista doveva essere una commedia sexy, ma passati 20 anni l'idea del film subì una grossa evoluzione.

Steve Martin nel film La pantera rosa

L'idea iniziale

Il film in cui Kubrick voleva inserire Martin era un adattamento della novella del 1926 Doppio sogno di Arthur Schnitzler come si legge nella biografia del 2020 del regista: "Negli anni Settanta, [Kubrick] aveva fantasticato di inserire nel cast di Doppio Sogno un attore che avesse la capacità di recitare di un comico". Steve Martin era in cima alla sua lista per il ruolo, seguito da Woody Allen. L'idea di un adattamento di Doppio sogno si è poi evoluta nel film finale di Kubrick, Eyes Wide Shut, 20 anni dopo.

L'ampio salto dall'idea iniziale di affidare il ruolo a un comico come Steve Martin a Tom Cruise, due decenni dopo, dimostra quanto la visione di Kubrick per l'adattamento sia cambiata e trasformata nel corso degli anni.

Eyes Wide Shut è un fiore all'occhiello del curriculum di Cruise, tuttavia, sarebbe stato interessante vedere la versione del film con Steve Martin.