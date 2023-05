Standoff - Punto morto stasera su Rai 4: trama e cast del film con Thomas Jane

Su Rai 4 stasera in prima serata va in onda Standoff - Punto morto: trama e cast del film con Thomas Jane

Stasera su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda Standoff - Punto morto, film statunitense del 2016. La pellicola è stata diretta da Adam Alleca, autore anche della sceneggiatura e del soggetto. Trama, curiosità e cast del lungometraggio.

Standoff - Punto morto: Trama

Una ragazzina in fuga dopo aver assistito ad un brutale assassinio in un cimitero, inseguita dal killer, bussa alla porta di Carter Green, un veterano di guerra che vive solitario in un casale di campagna, tormentato dopo la morte del figlio e il fallimento del suo matrimonio. Per l'uomo salvare la ragazzina e se stesso sarà un'occasione di riscatto.

Standoff - Punto morto: Curiosità

Standoff - Punto morto è stato distribuito in Italia solo in versione Home Video grazie a Midnight Factory, negli Stati Uniti è arrivato nelle sale il 26 Febbraio 2016.

Le riprese si sono svolte principalmente negli Stati Uniti e in Canada, con location specifiche tra cui Sault Sainte Marie, situata nella regione dell'Ontario.

La colonna sonora del film è stata composta da Austin Wintory. I produttori esecutivi sono Bernard Bourret, George Castrounis.

Nonostante sia uscito in maniera limitata nelle sale cinematografiche, il film ha ottenuto una distribuzione più ampia attraverso i canali digitali e home video.

