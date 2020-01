Le 10 stand up comedies più popolari su Netflix nel 2019

La Top 10 delle stand up comedies più popolari nel 2019 su Netflix vede trionfare Edoardo Ferrario con i suoi Temi Caldi che hanno conquistato l'attenzione degli utenti della piattaforma di streaming.

La classifica - che si basa sul numero di account che hanno guardato almeno due minuti di uno degli speciali comici nei primi 28 giorni dalla loro pubblicazione (i titoli lanciati nel mese di Dicembre incorporano previsioni di visione) - svela quindi l'attenzione data allo stand up comedian italiano, il primo a ottenere un Comedy Special prodotto per Netflix. Temi Caldi di Edoardo Ferrario è stato registrato dal vivo al Santeria Social Club di Milano e si lascia alle spalle altri due progetti made in Italy: Francesco De Carlo: Cose di questo mondo e Saverio Raimondo: Il Satiro Parlante.

Le star americane rimangono così escluse dal podio e al terzo posto si piazza l'irriverente comicità di Amy Schumer con Growing, mentra Kevin Hart, star di Irresponsible e in questi giorni nei cinema con Jumanji - The Next Level, arriva alla quinta posizione.

Dopo di loro Dave Chapelle: Sticks & Stones, Ken Jeong con You Complete Me, Ho e Bill Burr con Paper Tiger. Aziz Ansari, protagonista di Master of None, non va oltre alla nona posizione con Right Now, seguito da Comedians of the world che conclude il breve riepilogo dell'offerta di genere proposta da Netflix.

Ecco la Top 10 che rivela quali monologhi hanno maggiormente attirato l'attenzione degli spettatori tra riflessioni sulla vita, sulla società, sul lavoro e sui problemi piccoli e grandi di ogni giorno.