Stan Lee Universe: i primi due film del progetto saranno Heroes at Large e Silver Sentinel

Le prime storie che daranno il via all'atteso Stan Lee Universe, prodotto da Kartoon Studios e GFM Animation, saranno Heroes at Large e Silver Sentinel.

I due progetti saranno presentati ufficialmente a potenziali finanziatori e distributori durante l'European Film Market che si svolgerà a Berlino in questi giorni.

Cosa racconterà Heroes at Large

Heroes at Large vedrà Chris Jenkins (Surf's Up) impegnato alla regia e come autore della sceneggiatura. Todd Edwards e Timothy Hooten (Hoodwinked!, Humbugged!) saranno invece sceneggiatori e registi di Silver Sentinel.

Al centro della trama di Heroes At Large ci saranno due migliori amici, Bill e Joe, che sono due padri normali che lavorano come elettricisti. I due sembrano avere tutto ciò che vogliono: delle mogli amorevoli, dei figli favolosi, la pizza e la partita più importante dell'anno in tv. La normalità e gli agi stanno però per finire e Bill e Joe dovranno lottare per rimanere amici mentre lottano contro la forza più potente della galassia, scoprendo che la loro amicizia è il vero superpotere.

Jenkins ha dichiarato che l'attenzione sarà data alla famiglia e alle virtù comiche di due persone normali che si ritrovano alle presi con dei poteri straordinari.

La storia di Silver Sentinel

Silver Sentinel avrà invece al centro una supereroina mascherata che combatte il crimine che, di giorno, ha un lavoro normale ed è una madre. Sua figlia, la quattordicenne Joey, deve diventare adulta mentre fa i conti con dei superpoteri non richiesti. I normali conflitti madre/figlia sono amplificati dal fatto che i poteri di Sentinel sono in declino, mentre quelli di Joey aumentano. Le due devono trovare un modo per superare le loro differenze e ristabilire un legame per sconfiggere un vecchio nemico.

Katie Hooten ha anticipato che il film sarà composto da commedia, azione e uno stile molto personale, esplorando delle tematiche senza tempo in modo divertente e in grado di ispirare.

I due film dovrebbero arrivare nei cinema nel 2027.