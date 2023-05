Marvel, ecco come una regola di Stan Lee ha influenzato l'uso delle scene post-credit

Le scene post-credit presenti in ogni film del Marvel Cinematic Universe non sarebbero come le conosciamo se non fosse stato per Stan Lee.

In un'intervista a Inverse, un'altra leggenda del fumetto, Brian Michael Bendis, ha ricordato la prima scena post-credit dei Marvel Studios, che vedeva Nick Fury dire a un dubbioso Tony Stark che stava mettendo insieme una squadra. Spiegando come le scene post-credit coinvolgano il pubblico, Bendis ha fatto riferimento in particolare alle convinzioni di Stan Lee sulla scrittura come motivo per cui esistono:

"Le scene post-credit possono essere semplicemente un gioco. Sono come un buon cliffhanger. Si lascia il film pensando alla storia raccontata e si crea ciò che si pensa potrebbe svilupparsi nella prossima storia. Il risultato è che i titoli di coda [mostrano] un mondo di immaginazione al di là di quello che è stato appena mostrato. Non è forse questo il senso di tutto ciò?".

Bendis ha proseguito: "Una volta che sono diventate rilevanti, mi sono sembrate un riflesso di un espediente narrativo di Stan Lee, che si può riassumere dicendo 'Non ti lasceremo mai andare'. Stan ha sempre detto che ogni fumetto potrebbe essere il primo per qualcuno e che il compito di uno scrittore è quello di non far sì che sia l'ultimo. Anch'io l'ho considerato il mio compito. Bisogna farli tornare. Giochiamo sempre con i cliffhanger più forti e con i richiami più forti, e le scene post-credit servono a questo. Non ti lasciamo mai andare".

Avengers: Endgame, Stan Lee doveva interpretare Steve Rogers anziano?

Come gli altri film Marvel, anche Guardiani della Galassia Vol. 3 ha due scene post-credit.