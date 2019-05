Stan Lee's Superhero Kindergarten, Arnold Schwarzenegger star della nuova serie animata

Stan Lee's Superhero Kindergarten è la nuova serie animata a cui l'icona della Marvel ha lavorato poco prima della sua morte, avvenuta nel novembre 2018. A dare voce al protagonista sarà l'attore Arnold Schwarzenegger nel ruolo di Captain Courage, ora impegnato a lavorare come insegnante in un asilo dopo una vita trascorsa a compiere attori eroici.

Il progetto animato di Genius Brands International ha portato Arnold Schwarzenegger a incontrare più volte Stan Lee per cercare di capire a quale progetto avrebbero potuto lavorare. La serie Superhero Kindergarten è nata dall'amore del creatore dei fumetti per il film Un poliziotto alle elementari e dal desiderio della star di girare un sequel del film. L'attore ha spiegato che gli episodi uniranno elementi comedy e azione, oltre a offrire importanti lezioni ai ragazzini di tutto il mondo: "Non solo insegnerò a usare i loro superpoteri, ma offrirò anche importanti lezioni sull'importanza del mantersi in forma, della salute e della nutrizione".

Stan Lee's Superhero Kindergarten: una foto della serie animata

In tutte le puntate dello show ci saranno inoltre dei cameo di Stan Lee. Il produttore Andy Hayward ha dichiarato: "Stan amava e ammirava Arnold, non solo come attore ma anche come vero eroe in così tanti modi e lo ha sempre immaginato per questo ruolo. Da Spider-Man, Iron Man, X-Men, Black Panther, Incredible Hulk, Guardiani della Galassia, Thor, Captain America, Captain Marvel, gli Avengers e molti altri, Stan è stato il più grande creatore che Hollywood e la cultura pop abbiano mai conosciuto. Siamo onorati nel continuare il suo lascito creando un nuovo franchise di supereroi per ragazzi con un altro iconico eroe, Arnold Schwarzenegger".

