Stan Lee, i Marvel Studios potranno continuare ad usare la sua immagine per altri 20 anni

I Marvel Studios hanno stretto un accordo di licenza di 20 anni con Genius Brands e POW! Entertainment, che hanno così dato loro i diritti di utilizzare il nome e l'immagine dell'icona dei fumetti Stan Lee per futuri lungometraggi e produzioni televisive, nonché l'uso nei parchi a tema Disney in tutto il mondo.

Secondo un annuncio di Genius Brands, in base ai termini dell'accordo, i Marvel Studios hanno acquisito i diritti per utilizzare il nome, la voce, l'immagine e il nome di Stan Lee in film e progetti televisivi, nonché per utilizzare immagini, filmati esistenti e registrazioni audio esistenti con Stan. Come parte dell'accordo, sono stati inclusi i diritti esclusivi per tale utilizzo anche nei parchi a tema, nei parchi acquatici, nelle compagnie di crociera e nel merchandising all'interno del parco per i parchi, le esperienze e i prodotti Disney.

"Siamo orgogliosi di essere gli amministratori dei diritti incredibilmente preziosi sul nome, l'immagine e il marchio di proprietà intellettuale di Stan Lee", ha affermato Andy Heyward, Presidente e CEO di Genius Brands. Ha quindi aggiunto: "E non c'è posto migliore della Marvel e della Disney dove Stan dovrebbe essere per i suoi film e le esperienze nei parchi a tema. Mentre entriamo nell'anno del centenario del compleanno di Stan, il 28 dicembre 2022, siamo entusiasti di vedere che la sua memoria e la sua eredità continueranno a deliziare i fan attraverso questo nuovo accordo a lungo termine con la Marvel".

"In qualità di socio in affari e amico di lunga data di Stan, non vedo l'ora di commemorare il suo lavoro in questo nuovo modo", ha affermato Gill Champion, Presidente di POW! Entertainment, aggiungendo: "Costruire una connessione con i suoi fan è importante per noi ed è un privilegio poterlo fare per suo conto".