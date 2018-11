Stan Lee ha creato un nuovo supereroe prima di morire

Marica Lancellotti

Stan Lee, che ci ha lasciati lunedì 12 novembre, ha passato quasi tutti i suoi 95 anni a creare parte dell'enorme universo dei supereroi Marvel e non sorprende, dunque, che, anche in punto di morte, sia riuscito a dar vita a un nuovo essere dai poteri eccezionali.

A rivelarlo è stata sua figlia J.C. Lee, che in un'intervista ha anche espresso la volontà di continuare con lo sviluppo del supereroe. A quanto pare, nelle intenzioni di Stan Lee, la nuova creatura sarebbe dovuta andare ad allargare la già nutrita schiera di personaggi Marvel, e non solo nei fumetti ma anche al cinema.

J.C. Lee non ha mostrato il design dell'inedita creatura, ma ha svelato il suo nome: Dirt Man, ovvero Uomo Sporcizia! "Abbiamo lavorato fianco a fianco per la creazione del nostro ultimo "angioletto". Gli ho detto "Papà, per favore, niente acciaio, niente ferraglia, niente di tutto questo" ed è così che è nato Dirt Man!", ha raccontato la donna.

Non è chiaro quale sia il suo superpotere: forse un eroe "ecologico" in grado di riciclare spazzatura? Staremo a vedere!

Non è tutto: J.C. ha annunciato anche la prossima nascita di una fondazione che sarà dedicata alla memoria di Stan Lee. Lo scopo? Sensibilizzare gli adulti sul tema dell'alfabetizzazione infantile: "L'importanza della scrittura e della lettura non devono mai essere sottovalutate. Mio padre è diventato un simbolo perchè ha sempre preso sul serio la sua arte, il suo mondo con le sue creazioni. Bisogna trasmettere ai bambini l'importanza di una buona istruzione, e l'amore per la scrittura e la lettura".