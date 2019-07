Stan Lee: New York gli dedica una strada!

Stan Lee verrà ricordato nel quartiere del Bronx a New York, grazie a una strada a lui dedicata.

La morte di Stan Lee ha colpito il mondo dei fumetti e del cinema, ecco perché a New York, è in atto una proposta che vuole nominare una strada nel quartiere del Bronx che sarà dedicata proprio al padre dei supereroi Marvel.

La Stan Lee Way, come verrà chiamata, potrebbe essere la University Avenue tra Brandt Place e West 176th, in base a un disegno di legge approvato dai legislatori che valutano queste tipologie di proposte.

Stan Lee, papà di amati eroi come Spiderman, i Fantastici Quattro e Hulk, è vissuto proprio in quel quartiere, in particolare nel al numero civico 1720 University Place e frequentò il liceo a DeWitt Clinton HS del Bronx. La proposta, al momento, attende solo la firma del sindaco.

Nonostante la sua morte, l'universo creato dal genio di Stan Lee continua a vivere di vita propria, infatti proprio in questi giorni sono stati annunciati tutti i film della Fase 4 al Comic-Con di San Diego. Il primo di questa lunga lista sarà Black Widow, con protagonista Scarlett Johansson nei panni della Vedova Nera, previsto per maggio 2020.