Stan Lee, il figlio di Jack Kirby contesta il documentario: 'Afferma che ha creato tutti i personaggi Marvel'

Il figlio di Jack Kirby ha recentemente scelto Twitter per attaccare il nuovo documentario su Stan Lee: 'Sostiene che ha messo mano nella creazione di tutti i personaggi Marvel'.

Neal Kirby, figlio dell'artista e scrittore di fumetti Marvel Jack Kirby, ha condiviso una dichiarazione esprimendo il suo disappunto nei confronti del documentario targato Disney+ che mette in luce la vita di Stan Lee. Secondo Neal la pellicola è fuorviante in quanto sostiene che Lee abbia 'messo mano nella creazione di tutti i personaggi Marvel'.

Considerato come uno dei principali creatori dei fumetti Marvel, la vita e l'eredità di Lee vengono esplorate in dettaglio nel nuovo documentario, che è stato presentato in anteprima sulla piattaforma di streaming il 16 giugno. Kirby ha pubblicato una dichiarazione relativa al film attraverso l'account Twitter di sua figlia, Jillian Kirby.

"Va precisato che Stan Lee avesse una conoscenza limitata di storia, mitologia o scienza", scrive Kirby. "D'altra parte, la conoscenza di mio padre su questi argomenti, a cui io e molti altri possiamo personalmente testimoniare, era vasta. Einstein lo ha riassunto meglio: 'Più conoscenza, meno ego. Meno conoscenza, più ego'".

The Avengers: Age of Ultron - Lou Ferrigno e Stan Lee alla premiere

Attraverso la sua dichiarazione, Kirby mette in discussione il coinvolgimento di Lee nella creazione di molti personaggi Marvel nei primi anni '60: "Vedrete il nome di Lee accanto a quello di co-creatore di ogni personaggio, ad eccezione del Silver Surfer, creato esclusivamente da mio padre. Dobbiamo presumere che Lee abbia contribuito a creare ogni personaggio Marvel? Dobbiamo presumere che non sia stato l'altro co-creatore a entrare nell'ufficio di Lee e dire: 'Stan, ho un'ottima idea per un personaggio!'?".