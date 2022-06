Squid Game: The Challenge, la serie Netflix diventa uno show con un premio milionario

Netflix ha annunciato con un video online la produzione dello show Squid Game: The Challenge, che metterà in palio un premio milionario.

Squid Game: The Challenge sarà il nuovo show prodotto per Netflix ispirato alla serie coreana e che mostrerà i concorrenti mettersi alla prova per conquistare un premio da record.

Il video pubblicato online svela l'apertura del casting che si rivolge a persone provenienti da tutto il mondo, basta che sappiano parlare inglese fluentemente.

L'incredibile premio in denaro in palio per chi risulterà vincitore del reality Squid Game: The Challenge ha un valore di 4.56 milioni di dollari.

Ovviamente i giochi al centro dello show sono ispirati alla serie creata da Hwang Dong-hyuk che ha ottenuto pochi giorni fa il rinnovo della stagione 2.

La serie reality sarà composta da 10 episodi e mostrerà 456 concorrenti che dovranno cercare di superare le prove ideate dagli autori, il tutto mentre stringono alleanze, cercano di non cadere in tranelli e dimostrano le proprie abilità.

I concorrenti non devono però temere: la loro incolumità è garantita e non c'è alcun rischio di essere eliminato fisicamente se si perde una gara.

Le riprese si svolgeranno nel Regno Unito e le persone, provenienti da tutto il mondo che vogliono mettersi alla prova, possono già inviare la propria candidatura al sito SquidGameCasting.com.