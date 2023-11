Squid Game: The Challenge disponibile da oggi su Netflix

Disponibile da oggi su Netflix Squid Game: The Challenge, reality show competitivo ispirato all'hit Squid Game che ha visto un gruppo di persone provenienti da tutto al mondo affrontare una serie di sfide no-limits ispirate alla serie coreana.

I concorrenti di Squid Game: The Challenge si sfideranno nelle prove ispirate alla serie dei record divenuta un fenomeno globale, ma in più vi saranno altre prove ancor più complesse e sorprendenti che decimeranno gli agguerriti sfidanti. Il colossale montepremi di 4,56 milioni di dollari è di gran lunga il più alto per uno show competitivo di questo genere.

Una sfida milionaria

Squid Game: una scena della serie tv coreana

Per aggiudicarsi l'incredibile premio in denaro in palio, i concorrenti di Squid Game: The Challenge dovranno superare i giochi che sono ispirati alla serie creata da Hwang Dong-hyuk.

La serie reality sarà composta da 10 episodi e mostrerà 456 concorrenti che dovranno cercare di superare le prove ideate dagli autori, il tutto mentre stringono alleanze, cercano di non cadere in tranelli e dimostrano le proprie abilità.

Durante le riprese delle puntate alcuni concorrenti avevano criticato aspramente la situazione in cui erano costretti a girare il reality show, denunciando temperature estremamente basse, troppe ore di lavoro davanti alla telecamera e poca attenzione per quanto riguarda la salute delle persone coinvolte.

La produzione aveva voluto smentire le indiscrezioni, soprattutto le accuse secondo cui diversi concorrenti avrebbero rischiato l'assideramento, e aveva assicurato che c'erano stati dei controlli che non hanno condotto ad alcun provvedimento.