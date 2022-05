Squid Game: il successo della serie ispira un progetto satirico

Il creatore di Squid Game sfrutterà il successo della serie per sviluppare un progetto satirico intitolato, per ora, The Best Show on the Planet. L'autore coreano ha rivelato che si è solo nelle prime fasi dell'ideazione e c'è ancora molto lavoro da fare.

Hwang Dong-hyuk, intervistato da Deadline, ha svelato che non ci sono molti dettagli da rivelare riguardanti The Best Show on the Planet. L'idea della comedy è però l'elemento principale e la serie sarà il riflesso del successo improvviso ottenuto da Squid Game, basandosi sulla sua esperienza personale di essere gettato sotto la luce dei riflettori.

Squid Game è stato il successo del 2021, raggiungendo oltre 100 milioni di case più velocemente rispetto a ogni altra serie Netflix, rimanendo nella classifica dei titoli più visti a lungo in 94 nazioni.