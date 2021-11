Squid Game a Roma: la serata evento dedicata alla serie Netflix è già sold out

Amanti di Battle Royale, Hunger Games e The Hunt, siete pronti? Squid Game sta arrivando a Roma grazie a un evento legato alla serie Netflix che si terrà presso Arcade and Food - tempio per gamers e amanti del genere - il 14, il 21 e il 28 novembre!

A ulteriore dimostrazione della febbre da Squid Game che ha investito l'intero globo, un evento legato alla serie Netflix sta per arrivare a Roma! Tute, giochi a eliminazione e molte altre sorprese sono gli ingredienti base della serata evento che ha già fatto sold out per la sua prima data! Pochi gli indizi, molte le richieste di partecipazione tanto che, come già detto, a poche ore dal lancio sui social principali di riferimento, il locale ha dovuto dichiarare sold out la prima data!

Arcade and Food rivela pochissimi particolari per quello che si preannuncia essere uno degli eventi più attesi a Roma, e non solo, dai moltissimi fan della serie Netflix più chiacchierata dell'anno. Tra le poche notizie fino a ora fatte trapelare, possiamo rivelarvi che si tratterà di tre serate che avranno luogo il 14, il 21 e il 28 novembre. I posti sono limitati a un numero massimo di persone, i giochi direttamente ispirati alla serie Netflix si svolgeranno all'aperto e verranno fornite ai partecipanti le tute direttamente ispirate alla serie tv!

Per partecipare è necessario firmare una liberatoria ed è sconsigliata la partecipazione all'evento a minori e a coloro che non se la sentono di prendere parte a prove fisiche. Il costo della serata evento ammonta a 40 euro a persona, inclusa cena e consumazione presso Arcade and Food. Dulcis in fundo: il premio. A chi vincerà la competizione collezionando il maggior numero di "punti" senza essere "eliminato" verrà regalata alla fine della serata una Fidelity Card presso il locale!

Arcade and Food risulta essere la perfetta cornice adatta ad ospitare un evento di tale portata perché la famosa hamburgeria è un vero must tra gli appassionati di videogiochi e cosplay: pensate che persino i panini all'interno dei menù possiedono i nomi dei più amati personaggi dei videogames.