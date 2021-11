Squid Game: Lizzo balla sulle note di Thriller vestita come la bambola della serie Netflix

Lizzo ha ballato sulle note di Thriller vestita come la bambola di Squid Game; per Halloween 2021: anche la rapper ha scelto di omaggiare la serie Netflix!

Attraverso il suo profilo Instagram, Lizzo ha postato un video che la mostra danzare sulle note di Thriller vestita come la bambola "Red Light, Green Light" di Squid Game. La rapper ha scritto: "Ho ballato Thriller di fronte a 200mila persone vestita come la bambola di Squid Game! Urlo!".

Come riportato dal Daily Mail, Lizzo ha omaggiato la serie Netflix nel corso della sua partecipazione all'Outside Lands Music and Arts Festival di San Francisco. La rapper si è esibita in compagnia di altri ballerini vestiti come i personaggi di Squid Game. In corrispondenza del finale della canzone di Michael Jackson, Lizzo si è tolta la maschera e ha svelato la sua reale identità.

Qualche notte fa, Lizzo aveva passeggiato per Hollywood vestita da Baby Yoda: la rapper aveva concesso numerosi selfie ai fan ignari che si trattasse proprio di lei.

Dal 29 ottobre all'1 novembre, invece, la statua di Squid Game ha "preso vita" a Sydney: Netflix, infatti, ha eretto una statua modellata sulle sembianze della bambola "Red Light, Green Light" in Australia in modo tale da dare il via a una sorta di gioco "1, 2, 3, stella!" con chiunque volesse partecipare! L'effetto è stato davvero perturbante e realistico!