Squid Game: La sfida, il reality show Netflix rinnovato per una seconda stagione

Nonostante le denunce da parte di alcuni concorrenti che si sono lamentati delle pessime condizioni fisiche durante le riprese, Squid Game: La Sfida è diventato una vera e propria hit su Netflix ed è appena stato rinnovato per una seconda stagione. Queste le dichiarazioni del Netflix VP of Nonfiction Series:

"Non c'è stato alcun semaforo rosso che ci ha bloccati nella decisione di rinnovare lo show per una seconda stagione. Siamo entusiasti di continuare il franchise di 'Squid Game' con il nostro team in Corea e i produttori di Studio Lambert e The Garden per questa epica serie di competizione."

Squid Game - La sfida, capitalismo vs umanità nel controverso reality show Netflix

In Squid Game: La sfida 456 concorrenti da tutto il mondo si sono affrontati in varie sfide basate sul popolare game show coreano con l'obiettivo di portarsi a casa l'ambito premio in denaro: 4,56 milioni di dollari. Attraverso una serie di giochi, ogni partecipante viene spinto ai propri limiti e costretto a chiedersi fino a che punto vorrà spingersi per vincere, con alleanze opportunistiche, strategie spietate e tradimenti tempestivi da seguire.

Squid Game: La sfida, uno show ricco di controversie

Come noto, la serie è già stata oggetto di controversie dopo che i concorrenti hanno richiesto assistenza medica durante le riprese, che si sono svolte nel Regno Unito durante un'improvvisa ondata di freddo. Variety ha riferito all'epoca che alcuni concorrenti - che non sono stati pagati per la loro partecipazione alla serie - sono collassati sul set a causa di una combinazione di freddo e stanchezza.