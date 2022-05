Squid Game, il creatore al lavoro su un nuovo show originale targato Netflix

Secondo quanto riportato da Deadline, il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, sembrerebbe essere al lavoro su un nuovo show originale che sarà distribuito su Netflix.

Dopo i record macinati da Squid Game, Netflix non vede l'ora di mettere le mani su un nuovo originale di Hwang Dong-hyuk (e perché no, anche sul sequel dello show coreano!). L'uomo ha ammesso di aver pensato a una nuova serie (che non avrebbe nulla a che vedere con Squid Game) in seguito al clamoroso successo di pubblico ottenuto su Netflix.

Questa serie originale sarà uno show satirico che rifletterà sul successo immediato di Squid Game. La commedia prenderà spunto dalle esperienze di Hwang, che si è trovato sotto le luci della ribalta all'improvviso, ma al momento lo sviluppo della serie non è ancora abbastanza avanzato da poterne condividere i dettagli. Hwang non ha ancora scelto un titolo di lavorazione per il progetto, ma i fan possono essere certi che Netflix fornirà aggiornamenti sul nuovo show non appena verranno alla luce.

Questo progetto è solo uno dei tanti a cui Hwang sta lavorando. Il regista sudcoreano ha in programma di adattare The Best Show on the Planet in un lungometraggio e, naturalmente, la seconda stagione di Squid Game è in cima alla sua lista di cose da fare. In alcune recenti interviste, Hwang ha dichiarato ai fan che la nuova stagione dovrebbe arrivare alla fine del 2023, se non nel 2024. Ma una volta che Squid Game avrà fatto il suo ritorno trionfale, i fan potranno solo sperare che la satira di Hwang faccia il suo epico debutto!