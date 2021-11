Squid Game: i genitori della doppiatrice della bambola le hanno vietato di vedere la serie

Nonostante sia conosciuta da milioni di fan in tutto il mondo Reagan To, l'attrice di 10 anni che ha doppiato la bambola di Squid Game nella versione in lingua inglese del cruento successo di Netflix, non ha ancora visto la serie sudcoreana perché i suoi genitori credono che sia "troppo violenta".

Un'immagine tratta dalla serie tv Netflix Squid Game

"Non ho visto nulla di tutto ciò, neanche un episodio", ha riferito Reagan a The Morning Show questo martedì. La bambina, che doppia anche la figlia del personaggio principale, è riuscita a sentire la sua voce per pochi secondi in una scena "poco prima che iniziasse la parte violenta", al che sua madre ha spento bruscamente la TV.

La scena in questione, in cui la To presta la voce ad una bambola gigante che supervisiona il gioco mortale, presenta il più alto numero di vittime dello show: i concorrenti che non riescono a seguire le regole di Un, due, tre, stella vengono uccisi senza pietà.

Squid Game: Il protagonista della serie tv

La celebre doppiatrice di Squid Game ha rivelato che anche suo fratello, 14 anni, non ha il permesso di vedere neanche un episodio della serie Netflix. L'intervista di Reagan To arriva dopo che, la scorsa settimana, Chrissy Teigen è stata aspramente criticata per essersi vestita come la bambola mentre organizzava una festa ispirata allo show sudcoreano per i suoi amici VIP.