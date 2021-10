Squid Game: il creatore della serie: "Netflix non mi ha pagato un bonus dopo il successo dello show"

Sebbene Squid Game abbia ricevuto pochissima pubblicità da parte di Netflix fino al mese scorso, è cresciuto fino a diventare una delle serie più popolari della storia: il creatore dello show ha recentemente rivelato che il colosso dello streaming non gli offerto nessun bonus dopo che la sua creazione è diventata un vero e proprio successo planetario.

Squid Game: Il protagonista della serie tv

Non c'è dubbio: la serie tornerà per un'altra stagione e il suo creatore vedrà probabilmente un significativo aumento di stipendio grazie al successo senza precedenti dello show, ma quell'aumento non è ancora avvenuto. The Guardian ha recentemente incontrato Hwang Dong Hyeuk per parlare della sua serie di successo e durante l'intervista è stato chiesto al creatore se Squid Game lo avesse reso ricco.

Dong-hyuk ha risposto con una risata, confermando di non aver ricevuto bonus o altro da Netflix da quando lo show ha debuttato sulla piattaforma. Sta semplicemente ricevendo ciò che gli spetta: "Non sono così ricco. Ma per me è abbastanza, è abbastanza per mettere del cibo sulla tavola. E non è che Netflix mi stia pagando un bonus, mi hanno pagato secondo il contratto originale".

Una scena di Squid Game

Anche se non è ancora arrivato un bonus per Dong-hyuk, il suo stipendio verrà copiosamente incrementato non appena Netflix inizierà a lavorare alla seconda stagione dello show. A questo proposito, Lee Jung-jae, una delle star di Squid Game, ha recentemente dichiarato a EW che è pronto a tornare per un'altra stagione, dal momento che il suo personaggio è sopravvissuto ai giochi originali.