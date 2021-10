Squid Game: il cast della serie affronta il gioco "mortale" dei Dalgona (VIDEO)

Il cast di Squid Game, la serie fenomeno di Netflix, si è riunito per affrontare il gioco mortale dei Dalgona, i dolci coreani al centro di uno degli episodi dello show. Il video è esilarante ed è diventato subito virale sui social, raccogliendo numerosi commenti e condivisioni.

HoYeon Jung, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryeong, Anupam Tripathi ed altri attori del cast di Squid Game hanno scelto di mettersi alla prova anche al di fuori della serie Netflix che gli ha donato popolarità internazionale. Gli interpreti dello show più visto e chiacchierato del momento hanno infatti affrontato la cosiddetta Dalgona Challenge, ovvero il gioco "mortale" che ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso durante il terzo episodio della serie. In Squid Game, i concorrenti affrontano un gioco spietato, basato su un innocuo passatempo per bambini. Protagonista di tale gioco è un dolce piatto e sottile, chiamato Dalgona, che può essere inciso e assumere forme di ogni genere. Lo scopo del gioco, in questo caso, è quello di riuscire a rimuovere con precisione i contorni della forma incisa sulla parte centrale del biscotto (ombrelli, stelle, cerchi e triangoli). Viene dato loro un ago per completare il compito in breve tempo e se non sono in grado di farlo, vengono uccisi.

La clip di 12 minuti è stata condivisa sulla pagina Youtube ufficiale di Netflix insieme ad una didascalia che recita: "Ricordate la sfida dei Dalgona in Squid Game? Guardate il cast fare tutto da capo, questa volta con un po' meno stress". Nella didascalia di Netflix Italia, invece, si legge: "Li abbiamo visti sudare e tremare nella seconda sfida del gioco mortale. Ora gli attori di Squid Game si metteranno davvero alla prova con i Dalgona, i biscotti coreani di zucchero e bicarbonato". Mentre partecipano alla sfida, gli attori rispondono anche a diverse domande sulla serie.