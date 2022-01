Squid Game: il cast si congratula con O Yeong-su, il primo attore sudcoreano a vincere un Golden Globe

I membri del cast di Squid Game si sono congratulati con l'attore O Yeong-su per la sua storica vittoria ai Golden Globe 2022. Lunedì 10 gennaio l'attore, che ha interpretato il giocatore 001 nella serie di successo, è diventato il primo sudcoreano in assoluto a vincere un Golden Globe, battendo artisti del calibro di Kieran Culkin e Brett Goldstein.

Attraverso un accattivante post su Instagram, l'attore protagonista Lee Jung Jae ha condiviso una foto scattata sul set in compagnia della co-star: "Il Nam, congratulazioni", ha scritto Lee. "Ogni scena che ho fatto con te è stata un onore. A partire dall'essere il tuo gganbu."

Anche altri membri del cast hanno scelto la piattaforma per inviare i loro auguri e le loro congratulazioni al collega. Jung Ho-Yeon ha condiviso il post di Lee su una storia di Instagram, scrivendo: "Congratulazioni a questi due". Lee, infatti, è stato nominato per la migliore interpretazione di un attore in una serie televisiva, un premio che alla fine è stato vinto da Jeremy Strong.

Sulle sue Instagram Stories, Park Hae-soo ha condiviso una foto di O Yeong-su, aggiungendo anche la seguente didascalia: "Congratulazioni al mio amato insegnante". Heo Sung-tae, che interpretava l'irascibile Jang Deok-su, ha manifestato la sua ammirazione nei confronti del collega mentre Kim Joo-ryeong ha aggiunto: "Le più sentite congratulazioni, signore. Resta sempre in salute".