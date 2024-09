Squid Game 2: Netflix ancora protagonista di Lucca Comics & Games 2024

Squid Game 2 e tante altre produzioni protagoniste dell'ambito padiglione di Netflix che torna a occupare Piazza Anfiteatro dopo le file da record della scorsa edizione di Lucca Comics & Games 2024. I nuovi episodi della serie rivelazione coreana al centro dell'appuntamento del 31 ottobre, quando la città accoglierà il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun, che incontreranno i fan e sveleranno, a tutto il mondo, alcune novità dell'attesissima seconda stagione, disponibile dal 26 dicembre solo su Netflix.

Nel corso della manifestazione, dal 30 ottobre al 3 novembre, ci saranno anche altre sorprese da scoprire in tutta la città, a partire dall'iconica bambola che dominerà Piazza San Michele, sfidando i fan nel più classico degli "1, 2, 3, stella!".

Successo senza precedenti per Squid Game, serie estrema che vede i protagonisti coinvolti in un gioco mortale nella speranza di guadagnare il lauto premio in denaro. Oltre al suo enorme successo di pubblico, la serie ha fatto la storia vincendo 6 Emmy Awards tra cui Miglior Regia per Hwang Dong-hyuk e Miglior Attore Protagonista per Lee Jung-jae, oltre ad altri premi prestigiosi come il Gotham Award per la "Serie rivelazione" e un "AFI Honor nel 2021".

Dove eravamo rimasti?

Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 ha rinunciato ad andare negli Stati Uniti e fa il suo ritorno con un nuovo piano in mente. Gi-hun si tuffa ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un altro gioco di vita o di morte con nuovi partecipanti riuniti per vincere il premio di 456 miliardi di won. La battaglia tra Gi-hun (Lee Jung-jae e il Front Man (Lee Byung-hun) entra nel vivo, mentre Gi-hun cerca vendetta in un nuovo gioco letale.

La nuova stagione accoglierà anche altri amati personaggi della prima stagione, come il Reclutatore (Gong Yoo), oltre ai nuovi membri del cast Yim Si-wan, Kang Ha-neul e Park Gyu-young.