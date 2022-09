Squid Game 2: Leonardo DiCaprio potrebbe unirsi al cast della serie Netflix?

in futuro, a Leonardo DiCaprio potrebbe essere chiesto di unirsi al cast del grande successo mondiale di Netflix vincitore di un Emmy: si tratta di Squid Game e la voce ha iniziato a circolare online dopo che lo sceneggiatore e regista della serie, Hwang Dong-hyuk, ha parlato della star di Titanic in una recente intervista.

Squid Game: una scena della serie tv Netflix

Durante una conferenza stampa organizzata da Netflix dopo il successo della serie agli Emmy Awards, Dong-hyuk ha spiegato che, se ne avesse la possibilità, chiederebbe a DiCaprio di prendere parte al suo show: "Leonardo DiCaprio ha detto di essere un grande fan di Squid Game quindi, forse, se il tempo e gli impegni glielo permettessero potremmo chiedergli di unirsi ai giochi".

Le riprese della seconda stagione inizieranno nel 2023 e la serie tornerà sulla piattaforma nel 2024, come confermato dallo stesso regista: "Inizieremo le riprese della seconda stagione l'anno prossimo e uscirà l'anno successivo. Non ci sarà nessun attore hollywoodiano noto nella seconda stagione. Non è nei nostri piani, forse accadrà per la terza stagione se la storia lo permette. Ma la seconda è ancora ambientata in Corea."

Squid Game: un'immagine della serie

Il creatore di Squid Game, a proposito della seconda stagione, ha ribadito che conterrà molte sfide mortali, come riportato di recente da Variety: "Ci sono alcuni nuovi giochi, tuttavia, non voglio fare spoiler, quindi tutto quello che dirò è che ci saranno nuovi giochi, anche migliori rispetto alla prima stagione".