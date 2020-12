Spy: stasera su Rai4 la commedia con Jude Law e Melissa McCarthy

Stasera su Rai4, alle 21:20, va in onda Spy, la commedia action diretta nel 2015 da Paul Feig, con protagonisti Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne e Jude Law.

Per il ciclo Action Comedy stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), alle 21:20, va in onda Spy, divertente parodia della spy-story classica, diretta nel 2015 da Paul Feig.

Spy che affida all'esuberante Melissa McCarthy - candidata al Golden Globe per questa commedia che segna la sua terza collaborazione con Paul Feig - il ruolo di imbranato agente segreto, spalleggiata dal rude Jason Statham e dal fascinoso Jude Law.

Susan Cooper è una donna monotona, sbadata e profondamente insicura, ma un'analista della CIA intelligente e competente. Segretamente innamorata del suo affascinante collega Bradley Fine (Law), da dietro la scrivania lo guida nelle sue missioni segrete nel mondo. Quando il suo partner viene dato per disperso e un altro agente è compromesso, si offre volontaria per infiltrarsi sotto copertura nel mondo di un commerciante di armi di contrabbando.