Spy Kids: Armageddon, il primo trailer svela la data di uscita del reboot su Netflix

Un teaser trailer del film Spy Kids: Armageddon, reboot del popolare franchise, svela la data di uscita del progetto su Netflix: il 22 settembre.

Nel video si vedono due ragazzini che scoprono la realtà sui loro genitori, che lavorano come spie, e devono entrare in azione per trovare i genitori, fermare i cattivi e salvare il mondo.

La sinossi del film

Robert Rodriguez, con Armageddon, presenta un reboot del popolare franchise di Spy Kids, ispirando una nuova generazione di giovani eroi e portando il genere dello spionaggio a un altro livello.

La sinossi diffusa da Netflix anticipa:

Quando i figli dei più grandi agenti segreti al mondo aiutano a loro insaputa un potente sviluppatore di giochi a diffondere un virus informatico che gli consente di controllare ogni tipo di dispositivo, devono diventare spie loro stessi per salvare i genitori e il mondo intero.

Il cast

I protagonisti sono Zachary Levi e Gina Rodriguez nei ruoli delle superspie Nora e Terrence Torres, mentre Everyl Carganilla e Connor Esterson hanno i ruoli dei figli della coppia, Patty e Tony.

Nel cast ci sono anche Billy Magnussen e D.J. Cotrona.

Rodriguez ha scritto e diretto il nuovo lungometraggio. Il filmmaker aveva dichiarato: "Ho sentito da così tante famiglie quanto avessero apprezzato questi film nel corso delle loro vite. E ora molti ragazzini che hanno apprezzato i primi film sono genitori e amano condividere la visione con i loro figli".