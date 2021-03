Sputnik: Matt Reeves produrrà il remake in lingua inglese del film sci-fi russo

Il film sci-fi russo intitolato Sputnik sarà al centro di un remake in lingua inglese che verrà prodotto anche da Matt Reeves.

Sputnik, il film sci-fi diretto da Egor Abramenko, è al centro di un remake che verrà prodotto da Matt Reeves, il regista di The Batman.

Il filmmaker si occuperà del progetto tramite la sua casa di produzione 6h & Idaho in collaborazione con Village Roadshow Pictures e XYZ Films.

Il lungometraggio russo Sputnik è stato scritto da Oleg Malovichko e Andrey Zolotarev ed era ambientato nell'Unione Sovietica degli anni '80 durante la Guerra Fredda. Una giovane dottoressa viene coinvolta dall'esercito per occuparsi di un cosmonauta che è sopravvissuto a un misterioso incidente, ritornando sulla Terra con un misterioso organismo che vive dentro di lui.

Attualmente non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti il remake in fase di sviluppo grazie al sostegno di Matt Reeves.

Jillian Apfelbaum di Village Roadshow Pictures ha dichiarato: "Crediamo che Sputnik funzionerà bene nella versione adattata per il pubblico che parla inglese e continuerà a coinvolgere gli spettatori di tutto il mondo con la sua storia elettrizzante. Non vediamo l'ora di iniziare la produzione e crediamo di avere a disposizione alcuni dei partner migliori del settore per ideare una nuova versione della visione originale di Egor rimanendo inoltre fedeli al percorso del film".

Il produttore russo ha Fedor Bondarchuk ha aggiunto: "Sputnik è stato il primo grande progetto russo a essere distribuito direttamente sulle piattaforme digitali durante il lockdown, con tutti che stavano a casa, e un numero senza precedenti di persone l'ha guardato, la distribuzione ha attirato l'attenzione in Russia e a livello globale. Sono davvero orgoglioso che Sputnik sia ora uno dei rari film russi ad avere un remake in lingua inglese".