Spoiler Alert: il trailer italiano svela la data di uscita del film con Jim Parsons

La star di The Big Bang Theory Jim Parsons e Ben Aldridge al centro di una struggente storia d'amore, ecco svelati trailer italiano e data di uscita di Spoiler Alert.

Il trailer italiano di Spoiler Alert ha rivelato la data di uscita del film con la star di The Big Bang Theory Jim Parsons: la pellicola strappalacrime arriverà il 1 giugno nelle sale italiane, distribuita da Lucky Red e Universal Pictures International. Nel cast del film diretto da Michael Showalter anche Ben Aldridge.

Tratto dal best-seller autobiografico di Michael Ausiello, Spoiler Alert segue la storia d'amore tra il giornalista di spettacolo Michael (Jim Parsons) e il suo partner fotografo, Kit (Ben Aldridge). Una commovente storia d'amore e perdita, di gioia e dolore, drammatica ma piena di vita e umorismo.

La sinossi di Spoiler Alert

Michael (Jim Parsons) e Kit (Ben Aldridge) vivono un'intensa storia d'amore da 14 anni. Grazie a Kit, Michael scopre la famiglia che non ha avuto da bambino, dai suoi genitori (Sally Field e Bill Irwin) alla straordinaria cerchia di amici di Manhattan. E mentre Michael immagina che la sua vita si svolga come la trama di una delle sue commedie romantiche preferite, non può prevedere i cambiamenti che trasformeranno e rafforzeranno il loro rapporto.