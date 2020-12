The Big Bang Theory: Kaley Cuoco su Jim Parsons e la sua decisione di lasciare la serie

Kaley Cuoco e Jim Parsons sono stati i due protagonisti indiscussi di The Big Bang Theory, show che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti i suoi fan. In occasione di Watch What Happens Live With Andy Cohen, Kaley Cuoco si è lasciata andare ai ricordi e si è soffermata sulle 12 stagioni dello show - in modo particolare sul suo finale.

In modo particolare, Kaley Cuoco ha commentato il motivo principale per cui The Big Bang Theory è finita in occasione della 12esima stagione e ha parlato delle responsabilità di Jim Parsons a tal proposito. Come riporta HuffPost, l'attrice ha dichiarato: "Non sono rimasta delusa dalla fine dello show e dalla decisione di Jim. Allora, lui credeva che la serie dovesse finire così e che questa scelta fosse corretta in relazione alla sua carriera. Non so, magari se fosse stata presa una decisione differente, adesso staremmo parlando di altro e avrei intrapreso altri percorsi. Magari è stato giusto così".

Recentemente, Kaley Cuoco ha prodotto e interpretato The Flight Attendant per HBO Max. In occasione del segmento Baggage Claim It Or Not con Cohen, l'attrice ha ricordato anche l'outfit del suo personaggio in The Big Bang Theory e lo ha definito decisamente "orrendo", affermando anche: "Indossavo robe del genere per una festa natalizia? Non mi avrebbero dovuto lasciare entrare!".