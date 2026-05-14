Splendida Cornice stasera su Rai 3: tutti gli ospiti della puntata finale

Geppi Cucciari chiude la stagione di Splendida Cornice con una serata evento tra musica live, comicità e grandi ospiti: da Luca Parmitano a Greg, passando per Brunori Sas e Paolo Kessisoglu.

Stasera giovedì 14 maggio in prima serata su Rai 3 torna Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, per quello che sarà l'ultimo appuntamento di stagione. Un finale che promette ritmo, ironia e una scaletta ricca di ospiti tra scienza, musica, teatro e attualità.

Ospiti e spettacolo: da Luca Parmitano a Greg, tra comicità e racconto

Tra i protagonisti della serata spicca l'astronauta Luca Parmitano, pronto a portare in studio il suo punto di vista unico tra spazio e umanità. Spazio anche alla comicità con Claudio Gregori (Greg), che proporrà una personale versione di "Svalutation", in un mix di ironia e musica. In studio anche Paolo Kessisoglu e il cantautore Brunori Sas, tra racconti personali, performance e momenti di spettacolo.

Musica dal Teatro Antico di Siracusa: Fresu, Marcotulli e le pietre sonore

Un collegamento speciale arriverà dal suggestivo Teatro Antico di Siracusa, dove interverranno Paolo Fresu e Rita Marcotulli, insieme a Maria Sciola, che porterà in scena le sue "pietre sonore". Un momento musicale dedicato ai canti popolari sardi e siciliani, tra tradizione e sperimentazione sonora.

Brunori Sas

Cultura e testimonianze dal mondo: il collegamento da Gaza

Tra i contenuti più intensi della puntata anche il collegamento con Omar Hamad, cofondatore della Phoenix Library, la Biblioteca di Gaza. Una testimonianza culturale e civile che porterà in studio uno sguardo diretto su un contesto internazionale complesso e drammatico.

Il pubblico "autocertificato" e i competenti: il confronto in studio

Come da tradizione del programma, il confronto sarà animato dal pubblico autocertificato in diverse categorie sociali, chiamato a confrontarsi con i competenti. Tra questi: l'ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l'avvocata civilista Ester Viola e lo psicologo Alberto Penna. Splendida Cornice si conferma un format che unisce divulgazione, ironia e partecipazione attiva del pubblico.

Geppi Cucciari

Supervisioni, rubriche e musica live: tutti i "pilastri" del programma

A completare la serata non mancheranno le rubriche storiche: la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d'arte di Alessandro Arcodia e l'immancabile Agenda Mercadini di Roberto Mercadini. La parte musicale sarà affidata alla band guidata da Nicola Balestri (Ballo), storico bassista dei Lùnapop e collaboratore di Cesare Cremonini, con un ensemble che accompagnerà le esibizioni live della serata.

Dove vedere Splendida Cornice in tv e in streaming

Il programma condotto da Geppi Cucciari andrà in onda stasera, giovedì 14 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 3. Splendida Cornice sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere lo show in qualsiasi momento.