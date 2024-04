Splendida Cornice, stasera su Rai 3: ospiti e anticipazioni della puntata dell'11 aprile

Stasera alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice, il format di Rai Cultura. Nel corso del programma gli spettatori saranno immersi in un mix avvincente di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. In studio Daria Bignardi presenta il suo libro 'Ogni prigione è un'isola'. Splendida Cornice va in onda ogni giovedì e si può seguire anche in live streaming su RaiPlay.

Edoardo Leo e Daria Bignardi sono tra i protagonisti di Splendida Cornice dell'11 aprile

Il programma torna con una nuova puntata ricca di ospiti del mondo della musica e dello spettacolo, tra cui Serena Dandini, Malika Ayane, l'attore e conduttore radiofonico Enrico Silvestrin, Giulio Scarpati, il comico e musicista Carlo Amleto e l'attrice Eleonora Careddu.

Edoardo Leo in una scena de Il Clandestino

Daria Bignardi presenterà il suo nuovo libro dal titolo 'Ogni prigione è un'isola' accompagnata dal musicista e cantautore Vasco Brondi. In studio anche Edoardo Leo, protagonista della serie tv di Rai 1 Il Clandestino, su Movieplayer trovate la recensione de Il Clandestino].

E ancora: il prete-ingegnere Don Antonio Paoletti e Don Gino Rigoldi. Anche questa settimana ci sarà un segmento del programma dedicato all'arte con Flavio Caroli critico e storico dell'arte, Christian Greco direttore del Museo Egizio e il performer Nicola Colleoni.

Il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Oltre a loro ci saranno i competenti Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone.