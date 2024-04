Splendida Cornice, stasera su Rai 3: ospiti e anticipazioni della puntata del 25 aprile

Stasera alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice, tra gli ospiti Piero Pelù, Valeria Solarino e Filippo Nigro. Il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari va in onda ogni giovedì in prima serata e si può seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove è disponibile anche on demand.

Le interviste di Geppi Cucciari del 25 aprile

La puntata di questa sera di Splendida Cornice si presenta, ancora una volta, ricca di ospiti del mondo della musica e dello spettacolo, tra cui Piero Pelù con il suo nuovo singolo dal titolo "Maledetto cuore" e la cantautrice Margherita Carducci in arte Ditonellapiaga.

E ancora l'attrice, Valeria Solarino, l'attore cinematografico e televisivo Filippo Nigro e Federica Fracassi, che abbiamo visto lo scorso anno in Rapito, la pellicola di Marco Bellocchio di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Rapito.

In studio ci sarà anche la presidente della Fondazione Diversity Francesca Vecchioni ideatrice dei Diversity Media Awards, lo scrittore Francesco Filippi e Gianluca Torre meglio conosciuto come l'agente immobiliare dei Vip, protagonista di Casa a prima vista su Real Time.

In occasione dell'Anniversario della Liberazione d'Italia, in collegamento ci sarà Flora Monti, la più giovane staffettista partigiana della Resistenza Italiana. Renzo Rubino, accompagnato dalla Banda di Martina Franca, da Paolo Fresu, Daniele Di Buonaventura, Giovanni Sollima e Carlo Centemeri, si esibirà sulle note di Bella Ciao.

Il consueto segmento dedicato alla danza è affidato alla performance "Take Me With You" del Poznań Opera Ballet.

Le performance dal vivo saranno accompagnate dalla band di Nicola "Ballo" Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Oltre a loro ci saranno i competenti Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone.