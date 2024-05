Splendida Cornice, stasera su Rai 3: ospiti e anticipazioni della puntata del 2 maggio

Stasera 2 maggio alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice, tra gli ospiti del programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari ci sono Kabir Bedi e Ferzan Özpetek. La puntata di questa sera, come di consueto, si può seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove è disponibile anche on demand.

Nuovo appuntamento con Splendida Cornice, che prevede in studio la presenza di umno dei registi più amati del nostro tempo: Ferzan Özpetek. Il regista de Le fate ignoranti presenterà la sua ultima opera letteraria dal titolo Cuore Nascosto. Al microfono di Geppy Cucciari anche l'attore Vinicio Marchioni. Anche lui partecipa in veste di scrittore con il libro intitolato Tre Notti. Con loro il comico Pasquale Petrolo, che il pubblico conosce con lo pseudonimo Lillo.

Dal mondo del cinema arrivano anche i prossimi ospiti della trasmissione. La regista Serra Yilmaz e l'attore Kabir Bedi, il primo Sandokan della televisione italiana. E ancora il vignettista Andrea Spinelli, Norma Bargetzi e Bruna Molinari dell'associazione "Anziane per il clima" e Nico Acampora, educatore e fondatore di PizzAut in collegamento da Monza con il suo progetto di includere nel mondo del lavoro i ragazzi con autismo.

Come di consueto Splendida Cornice apre un segmento dedicato alla musica con Elio e i Negrita e alla danza con la performance "Take Me With You" del Poznań Opera Ballet.

Il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Oltre a loro ci saranno i competenti Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone.

Ai loro interventi si aggiungono il controllo ortografico di Andrea Maggi e le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini. Torna anche la band di Nicola "Ballo" Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.