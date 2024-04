Splendida Cornice, stasera su Rai 3 con Geppi Cucciari: ospiti e anticipazioni della puntata del 18 aprile

Stasera alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice. Nel corso del programma gli spettatori saranno immersi in un mix avvincente di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. In studio Valeria Solarino, Valerio Lundini e Lilli Gruber. Splendida Cornice va in onda ogni giovedì e si può seguire anche in live streaming su RaiPlay.

Le interviste di Geppi Cucciari del 18 aprile

Il programma torna con una nuova puntata ricca di ospiti del mondo della musica e dello spettacolo, tra cui l'attrice Valeria Solarino, Valerio Lundini in onda su Rai 3 con il suo Faccende Complicate.

A seguire, Margherita Vicario e Veronica Lucchesi, protagoniste del film Gloria! diretto dalla stessa Margherita Vicario di cui abbiamo parlato nella recensione di Gloria. La pellicola è ambientata a Venezia in un collegio femminile di fine '700.

Inoltre, la giornalista Lilli Gruber, nelle librerie con il nuovo libro "Non farti fottere", la leggenda del tennis Adriano Panatta, l'ex tennista e commentatore Paolo Bertolucci e lo scrittore e poeta Aldo Nove.

Il segmento dedicato all'arte sarà occupato dalle interviste al fotografo italiano Filippo Trojano, il musicista Carlo Centemeri, gli artisti e fotografi Michael Ackerman e Ramak Fazel.

Nella parte conclusiva del programma il regista Davide Livermore regalerà una performance con gli attori Gianni Fantoni e Cristiano Dessì.

Il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Oltre a loro ci saranno i competenti Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone.