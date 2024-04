Edoardo Leo: chi è la moglie Laura Marafioti, cantante e ballerina

Da lunedì 8 aprile, Edoardo Leo sarà il protagonista della nuova fiction di Rai 1, Il Clandestino, che ci accompagnerà per sei settimane. L'attore è sposato dal 2000 con Laura Marafioti, che pur preferendo l'ombra ai riflettori, ha tracciato un percorso artistico tutto suo come ballerina e cantante, nota con il nome d'arte La Elle.

Un connubio artistico tra due personaggi molto discreti

L'attore è sua moglie sono una coppia che sfida i cliché del mondo dello spettacolo italiano e internazionale, dove la fama è spesso accompagnata dall'eccessiva esposizione mediatica. Pur essendo entrambi nello show business, hanno sempre cercato di proteggere la loro vita privata. "Non mi piace l'esibizionismo che hanno molti attori", ha dichiarato Leo in passato, sottolineando la loro filosofia di vita.

Mentre Edoardo ha trovato la sua strada tra cinema e televisione, Marafioti ha intrapreso una carriera nel mondo della musica ritagliandosi un suo spazio nel panorama artistico italiano.

La carriera di Laura, originariamente, era orientata verso il mondo della danza, grazie anche alla sua partecipazione al programma "Tira e Molla", il game show andato in onda dal primo 'ottobre 1996 al 31 ottobre 1998 su Canale 5. Tuttavia, il suo cuore batteva per la musica, e ha abbracciato questa passione con dedizione.

L'armonia tra vita personale e professionale

L'unione tra i due artisti non si limita solo alla sfera personale ma si estende anche al lavoro. Nel 2013, quando Edoardo Leo ha diretto il film Buongiorno papà, Laura Marafioti ha scritto per la colonna sonora il brano Fare a Meno di Te, che le è valsa una candidatura ai prestigiosi premi David di Donatello per la migliore canzone originale. Un esempio di come la loro relazione personale si sia trasformata in un'armoniosa collaborazione artistica.

Vita Familiare

Il legame tra Edoardo Leo e Laura Marafioti ha radici profonde, nel 2000 e culminato con il loro matrimonio e l'arrivo di due figli, Francesco e Anita. Sebbene abbiano condiviso pochi dettagli della loro vita familiare, hanno occasionalmente mostrato al pubblico la loro complicità e felicità, come durante i red carpet dei David di Donatello 2015.

Chi è Laura Marafioti?

Nata il 25 Settembre 1994 a Torino, Laura Marafioti ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo come ballerina, per poi trovare la sua vera vocazione nella musica con il nome d'arte "La Elle". La sua carriera è stata coronata da successi, tra cui una candidatura ai David di Donatello, che ha segnato un momento importante nel suo percorso artistico.