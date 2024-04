Splendida Cornice, stasera su Rai 3: ospiti e anticipazioni della puntata del 4 aprile

Stasera alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice, il format di Rai Cultura. Nel corso del programma gli spettatori saranno immersi in un mix avvincente di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. Carmen Giorgio, ex compagna di cella di Ilaria Salis, sarà ospite di Geppi Cucciari

Ospiti e anticipazioni del 4 aprile

Il programma torna con una nuova puntata ricca di ospiti del mondo della musica e dello spettacolo. In studio ci sarà Gianmarco Tognazzi, che abbiamo visto come guest nel secondo episodio della serie Call My Agent - Italia 2, qui una nostra intervista ai protagonisti di Call My Agent - Italia.

E ancora Elio, Rocco Tanica, tra i protagonisti di LOL - Chi ride è fuori 4, la giornalista Giovanna Botteri, il musicista, comico e attore Carlo Amleto e l'ex frontman degli Spandau Ballet Tony Hadley.

In studio l'attrice Federica Fracassi, nel cast di Rapito e Carmen Giorgio, ex compagna di cella di Ilaria Salis, e la linguista e attivista Vera Gheno.

LOL 4: chi è Lunanzio, la scheggia impazzita

Infine spazio alla musica con Erlend Øye & La Comitiva, e alla danza con una performance coreografata da Marco Pelle.

Lo studio di Splendida Cornice

Come nella scorsa edizione, il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo.

Oltre a loro ci saranno i competenti Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone.

Dove vedere il programma di Geppi Cucciari

Splendida Cornice va in onda ogni giovedì in prima serata alle 21:20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.