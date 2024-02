Splendida Cornice, stasera su Rai 3 con Geppi Cucciari: ospiti e anticipazioni della puntata del 22 febbraio

Stasera, 22 febbraio, alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice, il format di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Nel corso del programma gli spettatori saranno immersi in un mix avvincente di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. La puntata di questa sera è dedicata al mondo del cinema e della musica.

Splendida Cornice

Splendida cornice si propone di esplorare le sfaccettature più sorprendenti e significative delle espressioni artistiche, dando un meritato riflettore a piccole perle di ogni forma d'arte.

Anticipazioni del 22 febbraio

Splendida Cornice torna con una nuova puntata ricca di ospiti del mondo del cinema e del mondo musicale. Ospite in studio Margherita Buy che presenta il film Volare, nelle sale dal 22 febbraio. La pellicola segna il debutto alla regia della Buy. Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di Volare.

Oltre a Margherita Buy ci saranno Ascanio Celestini, Milena Gabanelli e Vinicio Capossela con un omaggio a Freak Antoni degli Skiantos.

E ancora, l'ingegnera ecologista Annalisa Corrado, Daniel Ezralow con una performance coreografica da lui firmata e in collegamento, la G-Lab di Correggio e Daniel Roher regista di Navalny, documentario su Alexei Navalny, il dissidente russo morto nelle carceri siberiane.

Volare, Margherita Buy e un film contro la paura (di vivere)

Lo studio del programma di Geppi Cucciari

Come nella scorsa edizione, il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo.

Oltre a loro ci saranno i competenti Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone.

Dove vedere Splendida Cornice

Splendida Cornice va in onda ogni mercoledì in prima serata alle 21:20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.