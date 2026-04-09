Splendida Cornice stasera su Rai 3: anticipazioni e ospiti del 9 aprile

Questa sera Splendida Cornice con Geppi Cucciari in prima serata su Rai 3 e RaiPlay. Ospiti Manuel Agnelli, Ermal Meta e Francesco Salvi tra musica, ironia e intrattenimento dal vivo.

Nuovo appuntamento questa sera, giovedì 9 aprile, in prima serata alle 21.20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay con Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari che unisce cultura, ironia e intrattenimento in oltre due ore di racconto originale. Tra approfondimenti, satira e leggerezza, la conduttrice guida il pubblico in un viaggio tra musica, arte e curiosità.

Ospiti Speciali della Puntata

Tra gli ospiti della puntata ci saranno i cantautori Manuel Agnelli, con il progetto Suoni dal futuro, ed Ermal Meta, protagonista di un momento musicale speciale insieme a Geppi sulle note di Felicità e Stella stellina. Non mancheranno il cantante e comico Francesco Salvi, che si esibirà con C'è da spostare una macchina, e il giornalista e critico televisivo Aldo Grasso, autore del libro Cara televisione. In studio anche il conduttore Edoardo Camurri.

Collegamenti e Performance dal Vivo

Dalla Torre Branca di Milano, saranno in collegamento Nicolas Ballario e Fabio Volo, conduttore del programma Kong - Con la testa tra le nuvole su Rai 3. Spazio anche alle performance dal vivo: il ballerino coreano di breakdance Issue Park e il cantautore italo-nigeriano Wayloz porteranno energia e musica sul palco.

Manuel Agnelli

Pubblico in Studio e "Competenti"

Il cuore partecipato del programma vedrà il pubblico in studio interagire con i competenti: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l'avvocata civilista Ester Viola e lo psicologo Luca Mazzucchelli.

Musica, Arte e Divertimento

A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, i reportage d'arte di Alessandro Arcodia, l'immancabile Agenda Mercadini di Roberto Mercadini e le performance accompagnate dalla band di Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista dei Lùnapop, con Davide Angelica, Tommaso Ruggiero e Daniele D'Alessandro.

Dove vedere Splendida Cornice in tv e in streaming

Il programma condotto da Geppi Cucciari andrà in onda stasera, giovedì 9 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 3. Splendida Cornice sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere lo show in qualsiasi momento.