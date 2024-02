Splendida Cornice, stasera su Rai 3 con Geppi Cucciari: ospiti e anticipazioni della puntata del 29 febbraio

Stasera, 29 febbraio, alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice, il format di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Nel corso del programma gli spettatori saranno immersi in un mix avvincente di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. Tra gli ospiti di questa sera il premio Oscar Helen Mirren.

Splendida Cornice

Splendida cornice si propone di esplorare le sfaccettature più sorprendenti e significative delle espressioni artistiche, dando un meritato riflettore a piccole perle di ogni forma d'arte.

Anticipazioni del 29 febbraio

Splendida Cornice torna con una nuova puntata ricca di ospiti del mondo del cinema e del mondo musicale. Ospite in studio l'attrice britannica Helen Mirren, premio Oscar nel 2007 come miglior attrice protagonista per The Queen - La regina.

Stasera con Geppi Cucciari ci sarà anche, il regista Marco Bellocchio, che lo scorso anno ha presentato il suo film Rapito al 76º Festival di Cannes, qui la nostra recensione di Rapito. In studio anche l'attrice comica Carla Signoris e la cantautrice Levante.

Interverranno inoltre il pianista Remo Anzovino, l'attore Filippo Nigro e Mario Calabresi, direttore di Chora Media. Spazio anche a Maria Ghisu e ai Tenores di Neoneli, accompagnati da due suonatori di launeddas, e alla performance di Urban Theory, gruppo di ballerini apprezzato in tutto il mondo.

Lo studio del programma di Geppi Cucciari

Come nella scorsa edizione, il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo.

Oltre a loro ci saranno i competenti Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone.

Dove vedere Splendida Cornice

Splendida Cornice va in onda ogni giovedì in prima serata alle 21:20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.