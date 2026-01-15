Splendida cornice stasera su Rai 3: Marco D'Amore e gli altri ospiti di Geppi Cucciari

C'è grande attesa per il ritorno in prima serata di uno dei programmi più amati della scorsa stagione. Stasera, giovedì 15 gennaio, Geppi Cucciari riaccende i riflettori su Rai 3 con la nuova edizione di Splendida Cornice. Un mix di cultura, ironia e grandi ospiti internazionali. Vediamo le anticipazioni e gli ospito della prima puntata del 2026: ironia, intelligenza e un pizzico di follia ci aspetta stasera, subito dopo Un Posto al Sole.

Un parterre di stelle per Splendida Cornice

La serata si preannuncia come un vero evento cross-mediale. Per il cinema, riflettori puntati su Anna Ferzetti, musa de La Grazia, ultimo film di Paolo Sorrentino, e su Marco D'Amore, che svelerà i segreti dietro la regia dell'attesa serie Gomorra - Le Origini. Spazio anche al divertimento con Victoria Cabello e alle parole cariche di poesia di Roberto Vecchioni, che oltre a presentare il suo nuovo libro, regalerà un'emozionante performance live. La recensione de La Grazia.

Tra leggende della musica e grande danza

Il respiro internazionale è garantito dalla presenza di Trevor Horn: l'uomo che ha inventato il suono degli anni '80 (da Video Killed the Radio Star agli Yes) sarà in studio per un incontro imperdibile. E per gli amanti dell'arte tersicorea, il Bolero prenderà vita grazie al talento di Ahmad Joudeh, accompagnato dall'eccellenza dell'Orchestra del Teatro La Fenice.

La grazia: un'immagine di Toni Servillo e Anna Ferzetti

Il gioco della cultura.

Non cambiano i pilastri del programma: il pubblico interattivo si sfiderà ancora una volta con i "competenti". In prima linea l'ingegnera spaziale Amalia Ercoli Finzi e il linguista Giuseppe Antonelli, pronti a rispondere alle curiosità più disparate, tra le incursioni satiriche di Roberto Mercadini e la musica di Nicola "Ballo" Balestri.

Dove vedere Splendida Cornice

Il programma di Geppi Cucciari andrà in onda stasera, giovedì 15 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai3 subito dopo Un Posto al Sole. Splendida Cornice sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la puntata in qualsiasi momento.