Splendida Cornice: ospiti e anticipazioni di giovedì 20 marzo, su Rai 3 e RaiPlay

Geppi Cucciari è pronta a regalare un'altra serata ricca di intrattenimento e cultura con Splendida Cornice, il programma che unisce satira, ironia e approfondimenti culturali in onda questa sera, giovedì 20 marzo alle 21.20 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Anche questa settimana il pubblico potrà godersi l'equilibrio perfetto tra ospiti d'eccezione, performance artistiche e momenti di riflessione.

Gli ospiti della puntata del 20 marzo

Maccio Capatonda

Sul palco di Splendida Cornice questa sera arriva Rkomi, che dopo la sua avventura sanremese presenta il brano Il ritmo delle cose, pronto a conquistare ancora una volta il pubblico. Ad affiancarlo ci sarà Filippa Lagerbäck con il suo inconfondibile charme, mentre la giornalista Giovanna Botteri offrirà il suo sguardo attento sull'attualità per riflettere su ciò che sta accadendo nel mondo.

Ma non è tutto, ospite di Geppi Cucciari saranno anche la scrittrice Valeria Parrella e la cantautrice Meg, che porteranno il loro contributo intellettuale e musicale. Saliranno sul palco, poi, anche i cantautori Tonino Carotone e Giulio Wilson, i quali presenteranno il loro album Mondo DiVino.

Spazio anche all'umorismo surreale di Maccio Capatonda, protagonista della nuova serie Sconfort Zone. E per finire, un'ospite d'eccezione: Monica Maggioni, che svelerà i dettagli della nuova stagione di NewsRoom, al via il 21 marzo su Rai 3.

I "competenti" di Splendida Cornice

Il talk show di Geppi Cucciari non sarebbe lo stesso senza i suoi "competenti": le voci autorevoli che arricchiscono il dibattito. In questa puntata ritroveremo l'ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, ma anche l'esperto di alimentazione Alberto Grandi e la specialista in retorica Flavia Trupia.

Ad arricchire il tutto, la supervisione linguistica di Andrea Maggi, le riflessioni di Roberto Mercadini e i reportage artistici di Alessandro Arcodia.

La musica e la danza protagoniste della serata

Geppi Cucciari

Non mancheranno i momenti di grande musica: la straordinaria pianista Beatrice Rana incanterà il pubblico con un brano tratto dal suo nuovo album Bach Keyboard Concertos, un'anticipazione del suo attesissimo concerto del 27 marzo all'Accademia di Santa Cecilia. Per chi ama la danza, Roy Ilagou e Gioacchino Starace si esibiranno in una performance esclusiva, coreografata da Marco Pelle.

A rendere l'atmosfera ancora più coinvolgente ci penserà poi la band di Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con performance dal vivo.

Cultura, satira, grande musica e ospiti imperdibili: Splendida Cornice si conferma il programma perfetto per chi ama riflettere e divertirsi allo stesso tempo.