Oroscopo, Sanremo 2025: ecco quale canzone è perfetta per il tuo segno zodiacale

Le stelle hanno parlato: tra le 29 canzoni in gara in questo Sanremo 2025 ecco quali sono le dodici che esprimono alla perfezione l'energia, la personalità e le emozioni di ogni segno zodiacale.

Le canzoni di Sanremo sono già sulla bocca di tutti e anche se non lo vogliamo ci ritroviamo a canticchiarle così, de botto, senza senso. Allora ci siamo chiesti: e se il vero match di Sanremo 2025 si giocasse tra le stelle? Ogni big in gara porta sul palco dell'Ariston un brano che sembra scritto apposta per una specifica personalità astrologica. C'è la ribellione dell'Acquario, la profondità emotiva dello Scorpione, la leggerezza malinconica dei Gemelli e anche il carisma del Leone.

Mentre il festival della canzone italiana entra nel vivo, ecco allora quali sono le dodici canzoni che più si abbinano ai segni zodiacali, alla loro energia e allo spirito che li caratterizza. Il tuo avrà un pezzo destinato a lasciare il segno o finirà tra le meteore, quei brani che già dopo una settimana non si ricordano più? Scoprilo con l'oroscopo di Sanremo 2025.

Ariete - Incoscienti giovani, Achille Lauro

L'Ariete è impetuoso, coraggioso e spesso un po' spericolato. Incoscienti giovani, di Achille Lauro, sembra quindi il brano perfetto per chi, come loro, non ha paura di buttarsi nella vita senza troppi calcoli. Guidato dall'istinto e dalla passione.

Toro - Tra le mani un cuore, Massimo Ranieri

Il segno del Toro è sensuale e concreto, profondissimo quando si parla di sentimenti. Massimo Ranieri, in questo senso, è sempre una certezza e con Tra le mani un cuore esprime tutta la forza emotiva di questo segno capace di custodire e proteggere ciò che ama con dedizione.

Gemelli - Balorda nostalgia, Olly

Nessun segno è curioso e dinamico come i Gemelli, costantemente divisi tra il ricordo del passato e la voglia di scoprire cosa riserva loro il futuro. Balorda nostalgia di Olly racconta proprio quella doppia anima che gli appartenenti a questo segno conoscono bene: un mix di ricordi e ricerca del cambiamento.

Cancro - Anema e core, Serena Brancale

Anema e core di Serena Brancale è una dichiarazione d'amore frenetica e passionale, che tocca le corde più profonde proprio come farebbe il segno del Cancro. Il più nostalgico ed emotivo dello zodiaco, questo segno è irriducibilmente romantico ma anche molto fedele.

Leone - Viva la vita, Francesco Gabbani

Solare, carismatico e amante del palcoscenico: il Leone trova il suo inno nelle parole di Viva la vita di Francesco Gabbani. Il brano trasmette quell'energia positiva e quella voglia di vivere che il Leone porta sempre con sé, ovunque vada. Non può esistere canzone più calzante tra quelle proposte a Sanremo.

Vergine - La cura per me, Giorgia

Giorgia è una certezza a Sanremo e ascoltare la sua ugola d'oro è un piacere per le orecchie. La canzone che porta quest'anno, La cura per me, rappresenta il bisogno di un ordine emotivo e di un senso di protezione da ricercare nelle relazioni. E chi più della Vergine, pragmatica e "perfettina" sa cosa sia il valore della cura e della dedizione?

Bilancia - Cuoricini, Coma Cose

Cuoricini dei Coma Cose è già un tormentone e il fatto che il Festival di Sanremo sia capitato nella settimana di San Valentino non può essere un caso. Una canzone che mescola amore, delicatezza e un pizzico di indecisione proprio come chi è nato sotto il segno della Bilancia.

Scorpione - Se ti innamori muori, Noemi

Intenso, misterioso ed estremamente sexy, lo Scorpione vive l'amore in modo totalizzante. Prende tutto il suo spazio e prosciuga le sue energie. Ecco spiegato perché la canzone di Noemi Se ti innamori muori è la sua: incarna alla perfezione il suo modo di amare, viscerale e senza mezze misure.

Sagittario - Grazie ma no grazie, Willie Peyote

Il Sagittario è un segno libero. Ma anche ironico e schietto, sempre pronto a sfidare le convenzioni. Willie Peyote è di sicuro l'artista che in questo Sanremo lo rappresenta di più e Grazie ma no grazie dà voce proprio alla sua voglia di dire ciò che pensa senza filtri. Sarcastica e tagliente questa canzone vuole provocare e ci riesce.

Capricorno - La mia parola, Shablo ft. Guè, Tormento e Joshua

Guè, Joshua, Tormento e Shablo portano a Sanremo La mia parola, il brano simbolo del Capricorno, senza ombra di dubbio. Il motivo? Il Capricorno è un segno determinato e leale, con un forte senso del dovere e questa canzone celebra l'impegno e la responsabilità. Proprio come fa lui nella vita.

Acquario - Volevo essere un duro, Lucio Corsi

L'Acquario trova il suo spirito affine in Lucio Corsi, la vera rivelazione di questo Sanremo 2025: entrambi anticonformisti e sempre fuori dagli schemi. Con Volevo essere un duro il cantautore toscano rappresenta la capacità dell'Acquario di essere un outsider senza paura, libero da ogni catena.

Pesci - Quando sarai piccola, Simone Cristicchi

La canzone che sta facendo piangere milioni di italiani non poteva che essere abbinata al segno dei Pesci. Poetico e con un'anima profondamente sensibile, questo segno ama perdersi nei sentimenti e nei ricordi, si immerge nell'emozione pura anche quando sa che nel farlo soffrirà. E tanto. Quando sarai piccola sembra scritta apposta per lui, c'è poco da dire.