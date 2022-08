Spirit Halloween: il trailer e il poster del film con Christopher Lloyd

Christopher Lloyd, la star di Ritorno al Futuro, e Rachel Leigh Cook sono i protagonisti di Spirit Halloween, film dall'atmosfera anni '80 di cui sono stati diffusi il trailer e il poster.

Nel video si vede un gruppo di ragazzini che decidono di trascorrere Halloween all'interno di un negozio, nonostante una leggenda metropolitana riguardante una morte sovrannaturale. L'esperienza dei teenager assume quindi delle sfumature terrificanti.

Il film Spirit Halloween, diretto da David Poag e scritto da Billie Bates, racconta quello che accade quando un nuovo negozio della catena Spirit Halloween appare in un centro commerciale deserto. Tre giovani amici decidono così , scoprendo però che uno spirito malvagio si è impossessato dei personaggi in animatronic. I protagonisti vivranno così un'avventura elettrizzante e paurosa per provare a sopravvivere.

Spirit Halloween: il poster del film

I tre protagonisti sono interpretati da Donovan Colan, Dylan Martin Frankle e Jaiden J. Smith. Accanto a loro c'è anche Marissa Reyes, interprete di Kate.

Christopher Lloyd ha avuto il ruolo di Alec Windsor, un uomo il cui spirito aleggia nel negozio e li terrorizza.

Rachel Leigh Cook è invece Sue, la madre di uno dei ragazzi, che si è da poco risposata.

Il debutto del film avverrà l'11 ottobre nel circuito on demand.