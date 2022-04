Christopher Lloyd star del film Spirit Halloween

Christopher Lloyd e Rachael Leigh Cook saranno i protagonisti di un nuovo film ispirato alla catena di costumi Spirit Halloween.

Il progetto sarà realizzato grazie a una collaborazione tra Strike Back Studios, Hideout Pictures e Particular Crowd e sarà destinato a tutta la famiglia.

Spirit Halloween viene descritto come un'avventura per tutta la famiglia. La trama anticipa:

Quando un nuovo negozio di Spirit Halloween appare in un centro commerciale deserto, tre amici che frequentano la scuola media e pensano di essere diventati troppo grandi per fare dolcetto o scherzetto si lanciano una sfida e decidono di trascorrere la notte chiusi dentro il negozio durante la notte di Halloween. I protagonisti scoprono ben presto che il negozio è infestato da un malvagio spirito cattivo che si è impossessato degli inquietanti personaggi in animatronic. I ragazzini affrontano quindi un'avventura elettrizzante e paurosa pur di sopravvivere la notte ed evitare di essere posseduti.

Nel cast del film ci sono, oltre a Christopher Lloyd e Rachael Leigh Cook, anche Marla Gibbs, Donavan Colan, Dylan Frankel, Jaiden Smith e Marissa Reyes.

David Poag compierà il suo esordio alla regia, mentre Billie Bates ha scritto la sceneggiatura.