Spiral - L'eredità di Saw: il video dei primi minuti della scena di apertura del film

In attesa del debutto sugli schermi di Spiral - L'eredità di Saw è stato condiviso il video della scena di apertura dell'atteso film.

Saw - L'eredità di Saw arriverà nelle sale e il video dei primi minuti del film in arrivo nelle sale americane il 14 maggio, anticipando un'atmosfera molto sanguinosa.

Il video mostra un agente indagare nei tunnel della metropolitana dove viene però preso in ostaggio dal killer psicopatico che lo pone in una situazione mortale.

Nel film Spiral - L'eredità di Saw l'attore Samuel L. Jackson ha la parte del padre del protagonista, il detective interpretato da Chris Rock, che in passato ha lavorato a lungo tra le fila della polizia.

La sinossi ufficiale di Spiral - L'eredità di Saw anticipa:

Una mente sadica mette in atto una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il terrificante nuovo capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l'orribile passato della città.

Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino.

Il film è diretto da Darren Lynn Bousman e la sceneggiatura è firmata da Josh Stolberg e Pete Goldfinger.