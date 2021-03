Spiral - L'eredità di Saw, la data di uscita si sposta a maggio

Spiral - L'eredità di Saw arriverà una settimana prima del previsto, come conferma il comunicato di Lionsgate che ha annunciato la nuova data di uscita: il 14 maggio il film horror arriverà nelle sale americane.

Su Twitter è stato annunciato: "Hai aspettato abbastanza".

Il comunicato di Lionsgate ha dichiarato: "Con i cinema ora aperti a New York e Los Angeles e gli spettatori che tornano al proprio passatempo preferito Spiral - L'eredità di Saw, con protagonisti Chris Rock e Samuel L. Jackson, offrirà un approccio fresco a uno dei franchise preferiti dal pubblico. Sappiamo che i fan di Saw - L'enigmista, e chi vivrà per la prima volta l'esperienza di vivere un'avventura nel mondo di Saw, resteranno incollati alle proprie sedie grazie a questo nuovo film elettrizzante. Siamo orgogliosi di sostenere i gestori delle sale con uno dei nostri film più attesi. Siamo certi che questo film darà il via a una stagione cinematografica estiva di successo".

La sinossi ufficiale di Spiral - L'eredità di Saw anticipa:

Una mente sadica mette in atto una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il terrificante nuovo capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l'orribile passato della città.

Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino.

Il film è diretto da Darren Lynn Bousman e la sceneggiatura è firmata da Josh Stolberg e Pete Goldfinger.