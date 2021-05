Spike Lee racconta la sua scena preferita de L'esorcista

Spike Lee si è unito alla rubrica Greatest Cinema Moments Ever di Empire, in cui la rivista invita alcuni cineasti a raccontare la visione in sala dei loro film preferiti. In modo particolare, il regista di Inside Man ha focalizzato la sua attenzione su una sequenza de L'esorcista, quella in cui il personaggio di Regan MacNeil ruota la propria testa a 360 gradi.

Regan (Linda Blair) in una scena di culto de L'ESORCISTA

La rubrica di Empire ha l'obiettivo di festeggiare la riapertura delle sale cinematografiche e ha chiesto a Spike Lee di raccontare una scena che ha amato guardare in sala. Il regista ha scelto una particolare sequenza tratta da L'esorcista e ha raccontato:

"Ricordo che mi ero promesso di andare a vedere L'esorcista al Paramount Theater di New York. Ho fatto una fila molto lunga insieme ad altri fan. Le persone rabbrividivano all'idea di vedere quel film. Quando Linda Blair ha iniziato a ruotare la testa, tutti quanti in sala hanno urlato. Ai tempi, ero al liceo".

I ricordi di Spike Lee, però, non si limitano soltanto a L'esorcista, ma spaziano anche su altri film:

"Ho fatto una lunga fila anche per vedere Alien. Quando la creatura aliena ha bucato lo stomaco di uno dei protagonisti, le persone sono andate fuori di testa. Purtroppo, non ho avuto modo di vedere Psyco in sala, ma ricordo chiaramente la visione al cinema de L'esorcista e di Alien. Ancora non c'era la possibilità di prenotare i biglietti e i film non venivano mostrati in multiplex con nove sale. Non eravamo ancora arrivati a quel punto. C'era una sola sala e dovevi beccarti una fila infinita per vedere un film. Quelli erano film in cui riuscivi benissimo a percepire l'energia e l'elettricità della visione in sala!".

Recentemente, Spike Lee ha confermato che si occuperà della regia e della produzione di un documentario sull'11 settembre per HBO. Il progetto sarà dedicato alla cronaca della vita, delle perdite e della sopravvivenza degli abitanti di New York City.