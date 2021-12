Spike Lee stringe un nuovo accordo con Netflix

Spike Lee ha stretto un nuovo accordo con Netflix che prevede la realizzazione di nuovi film di cui sarà regista e produttore.

Il filmmaker collaborerà con la piattaforma di streaming per vari anni.

Netflix ha già lavorato insieme a Spike Lee in occasione del film Da 5 Bloods - Come fratelli, di cui è stato sceneggiatoe e regista, e della serie She's Gotta Have It di cui è stato creatore, sceneggiatore e regista. Il filmmaker ha inoltre diretto lo spettacolo Rodney King e ha prodotto il film sci-fi See You Yesterday, diretto da Stefon Bristol.

La nuova partnership sottolinea l'impegno di Netflix a investire e sostenere economicamente la missione di Spike Lee che ha l'obiettivo di sviluppare nuovi talenti e aumentare la rappresentazione nel settore dell'intrattenimento. Scott Stuber di Netflix ha dichiarato: "Nel corso dell'incredibile carriera di Spike, la sua incredibile bravura nel creare sceneggiature e nella regia sono rimasti dirompenti e in grado di parlare della nostra epoca, pur essendo incredibilmente in grado di intrattenere. Siamo privilegiati nell'entrare in questa nuova partnership con Spike e non vediamo l'ora di proporre al mondo il prossimo capitolo dei film dell'icona di Brooklyn".

Il regista ha aggiunto "Non c'è modo migliore per me e la mia società 40 Acres And A Mule Filmworks per iniziare il nuovo anno rispetto a rinnovare la nostra partnership con Ted, Scott e Tendo-Da, leader senza paura di Netflix. Oltre ai miei progetti, insieme ci concentreremo sui nuovi narratori all'insegna della diversità".