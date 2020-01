Spike Jonze torna alla regia con il documentario Beastie Boys Story, in arrivo ad aprile

Spike Jonze è tornato alla regia con Beastie Boys Story, un documentario dedicato al gruppo rap che arriverà nei cinema Imax il 3 aprile e su Apple TV+ il 24 aprile.

Il progetto debutterà sugli schermi in occasione del ventiseiesimo anniversario del quarto album del gruppo, Ill Comunication. Spike Jonze aveva diretto per i Beastie Boys il video musicale del brano Sabotage.

Diamond (Mike D) e Adam Yauch (MCA) facevano parte di una band punk di New York prima di dedicarsi al rap affiancando Horowitz (Ad-Rock), ottenendo il successo mondiale con Licensed To Ill, ottenendo 3 premi Grammy.

Yauch, ideatore inoltre della casa di distribuzione indipendente Oscilloscope Laboratories, è morto di cancro nel 2012, anno in cui il gruppo è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame.

Beastie Boys Story approfondirà la storia del gruppo e la sua eredità nel mondo della musica ed è nato dal libro Beastie Boys Book, pubblicato nel mese di ottobre 2018.