Spielberg in soccorso alla famiglia di James Van Der Beek con una generosa donazione

Dopo la morte dell'attore, gli amici hanno lanciato un GoFundMe per sostenere le spese mediche per il cancro, e tra i donatori c'è anche il grande regista hollywoodiano

Steven Spielberg e la moglie, Kate Capshaw, hanno donato insieme 25.000 dollari alla campagna GoFundMe per James Van Der Beek, scomparso nella giornata di giovedì.

Il loro contributo rappresenta finora la seconda somma più alta donata alla raccolta fondi, con un donatore anonimo che ha versato 30.000 dollari due ore dopo. Tra gli altri donatori figurano il regista di Wicked Jon M. Chu e gli ex partecipanti di Ballando con le stelle Ricki Lake e Derek Hough.

James Van Der Beek insieme alla moglie e i sei figli

Moglie e figli di James Van Der Beek in difficoltà economiche

All'indomani della morte dell'attore in seguito a un cancro al colon-retto, sono emerse le prime preoccupazioni per le condizioni economiche della famiglia. I costi delle cure mediche e della lunga lotta contro il cancro hanno lasciato la famiglia senza risorse.

"Stanno facendo il possibile per restare nella loro casa e per garantire che i bambini possano continuare la loro istruzione e mantenere un po' di stabilità in questo periodo incredibilmente difficile", ha scritto Jason K, che ha quindi creato una campagna dio raccolta fondi.

Perché è stata lanciata la campagna GoFundMe

Gli amici di James Van Der Beek hanno creato la campagna per sostenere sua moglie, Kimberly, e i loro sei figli dopo la morte dell'attore, al termine di una battaglia contro il cancro al colon-retto. Kimberly ha condiviso il link alla raccolta fondi sui social media, scrivendo che i donatori desideravano "sostenere me e i nostri figli in questo momento" e affermando di provare allo stesso tempo "gratitudine anche se ho il cuore spezzato".

Al momento in cui scriviamo, la campagna GoFundMe ha raccolto oltre 1,9 milioni di dollari, superando ampiamente l'obiettivo fissato a 1,5 milioni.

Katie Holmes con James Van Der Beek in Dawson's Creek

Il ricordo delle star di Dawson's Creek

Tra i primi colleghi a dedicare un pensiero a Van Der Beek è stata Mary-Margaret Humes, "mamma" televisiva di Dawson Leery, che si è detta addolorata dalla morte di James Van Der Beek. L'attrice ha ricordato la "forza silenziosa e la dignità" del collega.

Subito dopo, è arrivato anche il messaggio pieno d'amore di Katie Holmes, co-star di Dawson's Creek nei panni di Joey Potter, amica di una vita e grande amore del protagonista: "Ho messo insieme alcune parole con il cuore pesante. È tanto da elaborare. Sono così grata di aver condiviso un pezzo del percorso di James. Kimberly, ti vogliamo bene e saremo sempre qui per te e per i tuoi splendidi bambini".